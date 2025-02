12 Sippenhafts-Abgründe – Eindringlicher Zuhilfe-Ruf an alle! (von Ivo Sasek)

Jede bislang bekannte Sippenhaft war ein Klacks gegenüber dem, was die Völker gerade an finanzieller Sippenhaft zu erleiden haben – und dies kurioserweise, ohne dass sie checken, was da überhaupt abgeht. Nebst der Entlarvung von 12 Sippenhaft-Abgründen skizziert Kla.TV-Gründer Ivo Sasek ein revolutionär neues Gesundheitssystem – als möglichen Ausweg aus der entmenschlichten Krankenkassen-Sippenhaft. Zur Bewältigung der hier enthüllten 12 Abgründe braucht es jetzt alle nötigen Fachleute. Ein eindringlicher Zuhilfe-Ruf an jedermann!

Wenn ich heute von Sippenhaft rede, geht uns zuerst einmal ein Schauer über den Rücken. Unkontrollierbare Reflexe signalisieren uns nämlich sogleich, dass es so etwas wie Sippenhaft heute doch gar nicht mehr geben kann. Als aufgeklärte Gesellschaft sind wir doch über die Tragödien des Mittelalters hinweg! Etwas zeitgenössischere Reflexe erinnern uns dann mahnend an tragische Sippenhaft-Szenen im Nationalsozialismus der Dreißiger- oder Vierzigerjahre. Oder an die von der israelischen Regierung praktizierte Sippenhaftung mit ihren Kollektivstrafen der Achtzigerjahre. Oder dann wieder an die geistlichen Säuberungsaktionen in Nordkorea der Fünfzigerjahre unter Kim Il-Sung...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV