Die Bibel – Heilige Schrift oder jüdisches Verschwörungsbuch?

Grauenvolle Ereignisse rund um den Israel-Gaza-Krieg kochen gerade uralte Fragen wieder auf: Steht dieses „Israel da unten“ noch im selben Auftrag wie das „alte Israel“, von dem wir unsere Bibel haben? Die einen sehen im Judentum ein auserwähltes Gottesvolk, die andern eine verschwörerische Satanssekte. Wer die Bibel noch als „Heilige Schrift“ sieht, erkennt hinter dem Gott der Bibel unseren Schöpfer, andere den baren Teufel. Was stimmt denn nun? Kla.TV-Gründer Ivo Sasek, seit über 40 Jahren auch international als kompetenter Bibellehrer bekannt, bringt helles Licht in dieses Dunkel. Diese Stunde des Studiums lohnt sich für alle!

[Wichtiger Hinweis: Kla.TV weist ausdrücklich darauf hin, dass mit der Erwähnung der in dieser Sendung genannten Personen, Hintergründe und Verflechtungen nicht angestrebt wird, den Zuschauer zu einem antisemitischen Urteil zu verleiten. Selbst wenn die in dieser Sendung genannten Personen und Interessengruppen unter der Flagge der Israelischen Regierung agieren und sich als Juden ausgeben, sollte jeder Zuschauer im Bewusstsein behalten, dass Gewalt, egal von welcher Seite sie verübt wird, ganz grundsätzlich nicht zu rassistischen Urteilen verleiten darf.

Denn oft lässt sich nach einer genaueren Untersuchung folgendes feststellen: Personen, die durch investigativen Journalismus ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, lenken von ihren Gewalttaten ab, indem sie dann ihre Religionsgruppe oder Nation als Sündenbock oder Schutzschild ins Feld führen. So wird bewusst Hass und Folgegewalt unrechtmäßig auf die Religionsgemeinschaft oder Nation gelenkt. Dass man es in vielen Fällen gar nicht mit echten Juden bzw. echten Anhängern sonstiger Religionen zu tun hat, sondern mit einer luziferischen Ideologie, wird ausführlich in den Sendungen „Wider Rassismus und Verschwörung“ [www.kla.tv/23509] und „Das Geheimnis der Obelisken“ [www.kla.tv/14340] dargelegt. Diese Dokumentation belegt ebenfalls genau diesen Zusammenhang.]...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV