Spotlight: Hans-Joachim Maaz über die Gestaltung der Lebensabschlussphase

So natürlich wie unsere Geburt ist auch unser Tod. Doch niemand mag in unserer westlichen Kultur gerne darüber sprechen. Und dass, obwohl wir so viel mehr Erfüllung und Sinnhaftigkeit erfahren, wenn wir erst einmal verstanden haben, dass der Tod nur dann eine Bedrohung ist, wenn wir unser Leben nicht leben. Auch junge Menschen werden von diesem Gespräch sehr profitieren. Mit dem bekannten Psychoanalytiker Dr. Hans-Joachim Maaz spricht Jens Lehrich über seine Lebensabschlussphase und welche politische Dimension das Thema Tod für die Lebensqualität einer Gesellschaft hat.

Ausschnitt aus dem Interview mit Hans-Joachim Maaz (Die Lebensabschlussphase) – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-hans-joachim-maaz/ Quelle: apolut