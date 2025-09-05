Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Basta Berlin (Spezial) – Mit Markus Fiedler

Basta Berlin (Spezial) – Mit Markus Fiedler

Freigeschaltet am 05.09.2025 um 18:00 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk

Er ist Biologe, Lehrer und Filmemacher, außerdem der Bürgermeister von Wikihausen: Markus Fiedler hat sich der Aufklärung in gleich mehreren Themenfeldern verschrieben: Es geht um mediale Manipulationen auf Kosten der Wahrheit. Wie sagt man so schön: Leben und leben lassen. Ein Motto, dass nicht für unsere Politiker gilt: In einer moralischen Überheblichkeit diktieren sie uns, wie wir zu leben und zu lieben haben. Das machen wir aber nicht mit – wir sind gesichert unbequem.

Darum geht es heute:

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, haben heute einen Gast! Markus Fiedler berichtet über politische Indoktrination an Schulen, über Meinungsmache in Medien und im Netz. Eine kontroverse Basta-Debatte mit drei bestens aufgelegten Schwurbel-Journalisten…

Quelle: Basta Berlin

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bange in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige