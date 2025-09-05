Basta Berlin (Spezial) – Mit Markus Fiedler

Er ist Biologe, Lehrer und Filmemacher, außerdem der Bürgermeister von Wikihausen: Markus Fiedler hat sich der Aufklärung in gleich mehreren Themenfeldern verschrieben: Es geht um mediale Manipulationen auf Kosten der Wahrheit. Wie sagt man so schön: Leben und leben lassen. Ein Motto, dass nicht für unsere Politiker gilt: In einer moralischen Überheblichkeit diktieren sie uns, wie wir zu leben und zu lieben haben. Das machen wir aber nicht mit – wir sind gesichert unbequem.

Darum geht es heute:



Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, haben heute einen Gast! Markus Fiedler berichtet über politische Indoktrination an Schulen, über Meinungsmache in Medien und im Netz. Eine kontroverse Basta-Debatte mit drei bestens aufgelegten Schwurbel-Journalisten… Quelle: Basta Berlin