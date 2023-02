Dr. Daniele Ganser: Wie man kritisches Denken bei Schülern fördert

Was haben die Anschläge vom 11.September 2001 in den USA und die schulische Ausbildung gemeinsam? Damals saß ich mit einer Keksdose Fernseher und wollte eine Kinderserie sehen. Es kamen nur Bilder von den Anschlägen. Doch eine Nachricht hat mich damals sehr irritiert: Die Reporterin erzählte: “WTC 7 ist eingestürzt” Im Hintergrund sah man aber das Gebäude noch stehen. Hinweis am Bildschirmrand “Live”. Wie kann das sein? Ich habe gedacht, ich habe etwas übersehen. Bin ja noch ein Kind. Aber dieses Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmt hat mich nicht losgelassen.

Jahre später…Ich entdecke über Youtube den Historiker Dr. Daniele Ganser und einen Vortrag über die Anschläge auf die World Trade Center Gebäude. Kerninhalt “Wurde WTC 7 gesprengt?”



Er formuliert und zeigt die Widersprüche in der Berichterstattung auf und ermutigt zum kritischen Hinterfragen. Sich selbst ein Urteil bilden. Sein Engagement für Weltfrieden inspiriert hunderttausende von Menschen.



In dieser Folge habe ich die Ehre mit ihm über seine Vorgehensweise beim kritischen Hinterfragen von Inhalten sprechen zu dürfen. Wir diskutieren die enorme Wichtigkeit dieser Fähigkeit für Schüler in einer modernen Gesellschaft.



Es gibt konkrete Tipps für Lehrkräfte, wie sie diese Kompetenz fördern können - nebenbei im Unterricht!

Quelle: Daniele Ganser