Scheinopposition: Freie Wähler gegen AfD

Landtag, Bundestag und Bürgermeister – Nie war die Panik vor und nach patriotischen Wahlerfolgen größer und daher versucht man mit allen Mitteln, den Höhenflug der AfD zu stoppen. Wie das mit einer Scheinopposition funktionieren soll, was das überhaupt ist und wie erfolgreich diese Strategie für das System werden kann, verraten Ihnen heute Sven Eggers und André Poggenburg im Brennpunkt des Tages.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an [email protected] oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Quelle: COMPACT-TV