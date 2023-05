100 Jahre Henry Kissinger – Globalstratege und Kriegsverbrecher?

Henry Kissinger, eine einschlägig bekannte Figur auf dem internationalen Polit-Parkett, feiert am 27.Mai 2023 seinen 100. Geburtstag. Er ist Friedensnobelpreisträger und ehemaliger Außenminister der USA. Doch, wer ist „Heinz Alfred Kissinger“ wirklich? Hat er die Geschicke der Weltpolitik entscheidend mitbestimmt? Heute, am 27. Mai 2023, ist Henry Kissinger 100 Jahre alt geworden. Wer ist Henry Kissinger? Welche Bedeutung hat und hatte er für die Welt und die Weltpolitik?

Henry Kissinger, ursprünglich Heinz Alfred Kissinger, wurde am 27. Mai 1923 in Fürth in Deutschland geboren. Die Familie war eine von vielen jüdischen Familien, die vor der Verfolgung in Deutschland flohen, um 1938 in Amerika anzukommen. Laut den offiziellen Angaben war eine der herausragen-den Stationen in seinem Leben, dass er von 1973 bis 1977 Außenminister unter dem US-amerikanischen Präsidenten Richard Nixon war.



1973 erhielt er den Friedensnobelpreis für den Friedensvertrag im Vietnamkrieg. 1980 unterstützte er die Präsidentschaftskandidatur von Ronald Reagan und blieb laut Wikipedia später angeblich politisch weitgehend einflusslos. Doch wer sich genauer mit Henry Kissinger beschäftigt, erkennt, dass Kissinger zeit seines Lebens großen Einfluss auf die weltweite Politik hatte und aktuell immer noch hat. Hier einige Beweise: ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV