Interview mit Max Otte – Wir stehen am Abgrund!

Wir befinden uns in totalitären Zuständen. Die Masse der Menschen will sich wohlfühlen und verdrängt, dass wir uns in der kritischsten Phase befinden, in der die Menschheit je war. Quelle: apolut