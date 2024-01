Es geht weiter: Ultimatum an die Ampel!

Die „Bauerproteste“ der letzten Tage haben es zu einer historischen Bedeutung geschafft. Ein Großteil des deutschen Volkes steht hinter den Forderungen der Landwirte, doch die Ampel-Regierung bleibt stur. Nun wurde ein Ultimatum bis Donnerstag ausgesprochen. Wie dieses konkret aussieht und was bereits für kommenden Freitag geplant ist, erfahren Sie jetzt von Chefredakteur Jürgen Elsässer und André Poggenburg.

Quelle: COMPACT-TV