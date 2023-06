Interview mit Dr. Björn Riggenbach – “Können 100 Ärzte lügen?”

Das in der Corona-Krise angebotene Narrativ war vollkommen haltlos. Der Umgang mit Corona, die Maßnahmen, alles war vom ersten Augenblick an unverhältnismäßig. Die aufdiktierte Haltung war unethisch, menschenverachtend und antimedizinisch. Was macht uns krank? Wie kann EIN Virus eine globale Erkrankung auslösen? Das Leben ist nicht programmierbar und voraussehbar. Stellt man Gesundheit und Krankheit, Körper und Geist, den ganzen menschlichen Organismus in einen größeren Zusammenhang, setzt ein Erkenntnisprozess ein.

„Unser Organismus ist ein Werkzeug, der es uns ermöglicht, unsere biographischen Aufgaben auf der Erde erfüllen und etwas zur Weiterentwicklung der Erde und der Menschheit beitragen zu können“, sagt Dr. Björn Riggenbach, der zu den Mitbegründern der Gesundheitsorganisation Aletheia in der Schweiz zählt. Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Quelle: apolut