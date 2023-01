Wirtschaftswissenschaftler Hamer : "Politik am Abriss des deutschen Gesundheitswesens interessiert"

Im Interview mit RT DE hat sich der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Eike Hamer unseren Fragen zur Gesundheitspolitik und der Attraktivität Deutschlands als Wirtschaftsstandort gestellt. Er kommentierte auch die Aussage des Bayer-Pharmachefs Stefan Oelrich in einem Interview mit der "Financial Times". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Oelrich kritisierte das Umfeld für Innovationen in Europa und will den Schwerpunkt seines Pharmageschäfts in die USA verlagern. "Europa macht einige wirklich große Fehler", sagte er in dem am Montag veröffentlichten Interview."

Quelle: RT DE