Mehr als eine Heilpflanze: Gundermann (Gundelrebe)

Der Gundermann auch Gundelrebe genannt ist für die meisten Tiere giftig und wächst gern in der nähe der Menschen- bedeutet, dass wir ihn essen sollten um gesund zu bleiben. Er regt zudem den Stoffwechsel an und stärkt uns, klasse Pflanze. Magen Darm Störungen, Pigmentflecken, Mundgeruch und Zahnfleischentzündungen sind ein paar der möglichen Anwendungsgebiete dieser starken Pflanze. Die Gundermann Pflanze erkennen und bestimmen - in diesem Video zeige ich dir wie es geht.

00:00 Intro



00:54 Waldspaziergang



02:40 Gundermann Bestimmung



06:40 Gundermann Wirkung



11:03 Gundermann Anwendung



12:27 Gundermann Rezepte



14:20 Wundkräuteröl Herstellung



17:05 Etwas für euch



18:10 Gedankenreise- wir sind die Natur

Quelle: Timo G.