Julian Assange – kein Einzelfall!

Julian Assange hat Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt – nun sitzt er im Gefängnis. Am 20. und 21.02.24 entscheidet sich, ob er an die USA ausgeliefert werden soll – also an jene „Brandstifter“, die daran interessiert sind, ihre Schandtaten zu vertuschen. Gleichzeitig soll hier der „Brandmelder“ bestraft werden! Diese Sendung zeigt auf, dass diese Täter-Opfer-Umkehr leider kein Einzelfall ist. Haben wir einen weltweiten Rechtsbankrott zu beklagen, der – nicht nur – den letzten Rest der noch vorhandenen Pressefreiheit zerstören will?

Der Australier Julian Assange wird seit nunmehr viereinhalb Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London festgehalten. Dies allerdings – nach Einschätzung von Prof. Nils Melzer, des ehemaligen UN-Sonderberichterstatters für Folter – unschuldig und daher gesetzeswidrig. Melzer ist Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte an der Akademie für humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte in Genf sowie Professor für Internationales Recht an der Universität von Glasgow....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV