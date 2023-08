Kollektiver Exorzismus

„Wehe euch, Erde und Meer! Denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen. Er schnaubt vor Wut, weil er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt.“ Die gebeutelte Menschheit bleibt dem absolut Bösen nicht schutz- und wehrlos ausgeliefert – sie wird zur kollektiven Macht ... von Kla.TV-Gründer Ivo Sasek.

Wie kommt es, dass die Justiz in aller Welt plötzlich alle frechen Mörder deckt und stattdessen skrupellos deren Opfer ahndet? www.kla.tv/24922 Wie kommt es, dass Big Pharma unaufhaltsam ganze Völker zerstört, sie vor aller Augen in den Ruin treibt und daraus dann auch noch Billionen Profite generiert? www.kla.tv/22999, www.kla.tv/24596 Ich frage: Wie kommt es, dass unkorrigierbare Kriegstreiber uns gerade stur in einen dritten Weltkrieg hineinmanövrieren? Und sich dadurch eine Weltherrschaftsstellung erzwingen?...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV