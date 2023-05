Der Fall Clemens Arvay – Juden gegen „Antisemitismus-Keule“

Erneut erheben jüdische Vereinigungen ihre Stimme, um den Missbrauch des Begriffes „Antisemitismus“ in ein neues Licht zu stellen. Ihre Botschaft: „Die Antisemitismus-Keule wird als Waffe gegen Kritiker von Regierungsmaßnahmen eingesetzt. Wie jede Waffe verursacht sie Zerstörung. Wie jede Waffe ist sie ein Mittel der Unterdrückung und der Gewalt. Das wollen wir nicht!“ Hören Sie den offenen Brief der jüdischen Vereinigungen.

Erneut erheben jüdische Vereinigungen ihre Stimme, um den Missbrauch des Begriffes „Antisemitismus“ in ein neues Licht zu stellen. Ihre Botschaft: „Die Antisemitismus-Keule wird als Waffe gegen Kritiker von Regierungsmaßnahmen eingesetzt. Wie jede Waffe verursacht sie Zerstörung. Wie jede Waffe ist sie ein Mittel der Unterdrückung und der Gewalt. Das wollen wir nicht! […]



Weil der Eindruck entsteht, dass wir, die Juden, es sind, die die Antisemitismuskeule in der Hand halten. Dass wir es sind, die vor den ,Schwörern‘, ,Verschwörungstheoretikern‘, ,Nazis‘ und ,Rechtsradikalen‘ geschützt werden wollen.“ Hören Sie im Folgenden den ganzen offenen Brief der drei jüdischen Vereinigungen „Juden für Gerechtigkeit“, „Juden für Aufklärung“ und „Wir für Menschlichkeit“. Der offene Brief wurde auf Englisch im Blog der US-amerikanischen Autorin und Journalistin Margaret Anna Alice veröffentlicht....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV