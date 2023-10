INVASION: 2015 ist zurück

Die Asylflut hat seit 2015 nie wirklich aufgehört, doch nun strömen sogar noch mehr Migranten nach Europa als damals. Während Meloni das Mittelmeer ungesichert lässt, kommt der Hauptstrom der Illegalen über Osteuropa. In Deutschland sammeln sich alle afroarabischen Migranten wie in einem Trichter. Die Lage ist desaströs.

Quelle: COMPACT-TV