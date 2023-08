Ein Blackout fällt nicht einfach so vom Himmel!

Judith, eine Landwirtin, machte sich Gedanken zum Blackout, das weder ein „Naturereignis“ darstellt, noch einfach so vom Himmel fallen kann. Wer trägt dafür die Verantwortung, dass es überhaupt dazu kommen kann? Sicher nicht die Bürger, obwohl man sie ihnen zuschieben will.

Hallo miteinander, ich bin die Judith. Wie geht es dir, wenn du ans Thema Blackout denkst? Hast du dann Angst oder ein schlechtes Gewissen, weil du dich noch nicht damit auseinandergesetzt hast, beziehungsweise weil du dich noch nicht absichern kannst im Falle eines Blackouts?

Aus gegebenem Anlass habe ich mich mit dem Thema Blackout auseinandersetzen müssen, denn ich bin Landwirtin, ich bin Bäuerin – und alle Bauern in Niederösterreich haben von der Bezirkshauptmannschaft ein Schreiben bekommen mit dem Inhalt, dass es in Zukunft vermehrt zu Blackouts kommen kann und dass wir Bauern uns Gedanken machen sollen, wie wir im Falle eines Blackouts unsere Betriebe trotzdem weiter bewirtschaften können. Und im Anhang war dann noch so eine Übersicht dabei, was alles im Falle eines Blackouts bedacht werden muss, was alles stromabhängig ist. Wenn man da mal schaut, wo überallwas alles elektrisch betrieben wird und was im Falle eines Blackouts nicht funktioniert, kann das ganz schön runterziehen. Und ich war durch dieses Schreiben echt am Boden. Ich dachte, ich bin schon Bäuerin, ich habe nicht Zeit, mich um Elektrosachen zu kümmern – das ist nicht mein Fachgebiet. Ich hab’ schon einen Beruf....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV