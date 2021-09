M-PATHIE – Zu Gast heute: Bianca Höltje „Schulleiter für Aufklärung”

Bianca Höltje ist Lehrerin und Schulleiterin einer Grundschule in Niedersachsen. Es war schon immer ihr Traum, mit Kindern zu arbeiten und sie dabei zu unterstützen, in einer glücklichen Welt zu leben. Ihnen dafür Stärke und Zufriedenheit zu vermitteln, damit sie ihr Leben als Erwachsene gut meistern können. Bianca Höltje ist es wichtig, Kinder in die Welt ihrer Potenziale und ihrer individuellen Gefühle zu lotsen, damit sie unbeschwert durch ihr Leben gehen können. Bianca Höltje ist keine Lehrerin von der Stange. Für sie gehören die Kinder in einer offenen Gesellschaft zu einem größeren Familien- und Gesellschaftsverbund dazu.

Die Corona-Pandemie hat alles verändert. Sie verhindert eine Entwicklung der Kinder in Freiheit und in Unbeschwertheit. Die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung lassen die Lebendigkeit der Kinder verblassen. Gehorsam wurde auf einmal wichtiger, als die Lebendigkeit der Kinder zu unterstützen, um in ihnen starke Wurzeln auszubilden. Und da kam dann der Punkt, an dem Bianca Höltje nicht mehr unterrichten konnte. Täglich erfahren zu müssen, wie sich die Kinder unter den Maßnahmen und der Maskenanordnung veränderten, brach ihr das Herz. „Das kann ich nicht mehr“, sagte sie zu sich. Ihr Konzept von einer lebendigen Schule fiel in sich zusammen. Bianca Höltje gründete dann das Netzwerk „Schulleiter für Aufklärung“ und begann, gemeinsam mit anderen Schulleitern und Lehrern, sich intensiv für die Schule der Zukunft auszusprechen: Gute Schule und Corona-Maßnahmen schließen sich aus. Es ist nicht möglich, eine kindgerechte Umgebung aufrecht zu erhalten, wenn Hygienemaßnahmen den Alltag bestimmen, heißt es auf der Internetseite www.schulleiter-fuer-aufklaerung.de. Bianca Höltje ist eine mutige, sehr emphatische Frau, der das Herz blutet, wenn sie mit ansehen muss, wie der Maßnahmenstaat mit den ihr anvertrauten Kindern umgeht und diese dadurch nachhaltig in ihrer Entwicklung beeinflusst. Mehr über Bianca Höltjes Projekt für lebendige Schulen hier: https://schulleiter-fuer-aufklaerung.de/leitgedanke/ Quelle: apolut