Ukraine – global-strategische Verbrechen im Schatten des Krieges

Ukraine-Krieg: Hunderttausende Opfer, Millionen auf der Flucht und unvorstellbare Zerstörung! Doch, anstatt diesen sinnlosen Konflikt endlich am Verhandlungstisch zu beenden, wird er durch die Lieferung immer weitreichenderer Waffensysteme weiter angeheizt. Für David Icke ist das kein Zufall! Im Schatten des Krieges wird die Errichtung einer Weltordnung vorangetrieben, in der 1 % in absolutem Hightech-Luxus schwelgen, während der Rest der Gesellschaft in Armut und Knechtschaft lebt.

Seit über drei Jahren herrscht Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Er forderte inzwischen auf beiden Seiten Hunderttausende von Opfern, zwang über 4,2 Millionen Ukrainer zur Flucht und zerstörte das Land in unvorstellbarer Weise. Angeblich um Russland in die Knie zu zwingen, verhängten die USA und die mit ihr verbündeten Staaten beispiellose Sanktionen und pumpten Milliarden von Dollar und Euro in die Ukraine. So flossen bis zum 28.2.2025 knapp 250 Milliarden Euro von den neun größten Unterstützerländern und der EU in die Ukraine, jedoch ohne sichtbaren Erfolg. Doch, anstatt diesen sinnlosen Konflikt endlich konsequent am Verhandlungstisch zu beenden, wird er durch die Lieferung immer weitreichenderer Waffensysteme weiter angeheizt und eskaliert. Um dies verstehen zu können und um ein tieferes Verständnis zu den Hintergründen dieses Konflikts zu bekommen, soll er in dieser Sendung vor allem aus der global-strategischen Sicht, also aus der Adlerperspektive heraus, betrachtet werden...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV