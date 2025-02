Interview mit Jeanette Fischer – Ist Frieden möglich?

„Frieden ist etwas Dynamisches. Wenn wir davon ausgehen, dass das einzig Verbindende zwischen Menschen die Anerkennung der Differenz ist, also die Anerkennung, dass der andere anders ist als ich, dann bedeutet dies in der Begegnung mit jedem anderen Menschen unweigerlich Reibungsfläche.“ Im Gespräch mit der Psychoanalytikerin und Autorin Jeannette Fischer werden die Themenfelder Krieg und Frieden, menschliche Verhaltensmuster, Kunst, Reibungsflächen und Energie diskutiert.

Jeannette Fischer geht davon aus, dass das Verbindende zwischen Menschen weder die Liebe noch die Toleranz ist, sondern nur die Anerkennung der Differenz.

Das bedeutet, dass wir diese Differenz auszuhalten haben. Und hier liegt die Schwierigkeit: „Das Aushalten, dass der andere immer anders ist als ich, wo wir uns doch so gerne verbünden, Gruppen bilden von Gleichgesinnten, seien sie religiös, politisch oder kulturell und damit andere ausschliessen, die Differenz also ausschliessen bis hin zur Stigmatisierung, ja bis zur Tötung des differenten anderen. Wir müssen die anderen nicht lieben, auch nicht akzeptieren, es ist viel einfacher, nur anerkennen in deren Differenz.

Diese Differenz anzuerkennen bedeutet Reibungsfläche, und eine Reibungsfläche erzeugt Energie, ist Feuer, ist auch Leidenschaft. Sie bedeutet Konflikt, Auseinandersetzung und sie bedeutet auch Begehren. Hier, genau hier entsteht Neues, hier ist Kreation, hier ist Welt, hier ist Leben, hier ist Kunst und: Hier ist Frieden. Frieden ist energiegeladen.“ (Jeannette Fischer)

Quelle: apolut