Aufarbeitung JETZT! Querdenken-Demo am 5.8.2023 in Berlin

Dokumentation der Querdenken-Demo am 5. August 2023 in Berlin: Aufarbeitung oder Weg-Schweigen? Weltfrieden oder Waffenlieferungen? Corona… War da was? Und wie geht es weiter mit der Querdenken-Bewegung?

Die Kollegen von eingeSCHENKt.tv waren für Sie am 5. August 2023 in Berlin.

Quelle: apolut