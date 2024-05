Augenblick - Episode #2 - mit Kayvan Soufi-Siavash (Ken Jebsen)

Alles, außer Politik – und das in 2 Minuten! Wie fühlt sich eigentlich Leben an? Indem man die Welt mit den Augen eines Kindes sieht und sich an für uns alltäglichen Dingen erfreut. Wir alle können wieder lernen so zu sein! Spannende Gespräche, Lebensweisheiten - ohne politische Störfrequenzen und jede Antwort in weniger als 2 Minuten – das ist unser neues Format AUGENBLICK! Abseits politischer Aspekte erwarten Euch tiefgründige und dennoch kurzweilige Gespräche mit ausgesuchten hochkarätigen Gesprächspartnern! Gespräche, die aufgrund der notwendigen Kürze der Antworten schnell in die Tiefe gehen und dabei die die verschiedensten Lebensbereiche, Spiritualität sowie Philosophie berühren.

Heute mit dem Schnellredner und Ausnahmejournalisten Kayvan Soufi-Siavash, der immer in Rollen gedrängt wurde, die die Menschen ihm zugeschriebenen haben, der vielseitige Interessen abseits der Politik hat und dem 2 Minuten nicht immer für eine Antwort ausreichen.



Quelle: Kai Stuht - Project Fovea