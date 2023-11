US-Bestseller-Film des Jahres 2023: „Sound of Freedom“ auf dem Prüfstand

Ab dem 8. November soll der amerikanische Bestseller-Film „Sound of Freedom“ auch in deutsche Kinos kommen. Eine ausführliche Recherche über Schauspieler, Produzenten und Geldgeber des Films lässt leider die Vermutung aufkommen, dass es primär nicht um die Rettung schutzloser Kinder aus den Klauen des Menschenhandels geht. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass eine eher vorgetäuschte Aufklärung wahre Gräueltäter verschleiert, dubiose Hilfsorganisationen Spendengelder veruntreuen und Opfer einmal mehr im Stich gelassen werden.

Ab dem 8. November soll der viel diskutierte amerikanische Bestseller „Sound of Freedom“, zu Deutsch „Klang der Freiheit“, auch in deutschen Kinos gezeigt werden. In den USA hat der Film inzwischen ca. 181 Millionen Dollar eingespielt und ist dort einer der zehn erfolgreichsten Filme des Jahres. Laut Angaben der Angel Studios soll der Film in fast 20 Ländern in Mittel- und Südamerika, dem Vereinigten Königreich und Irland, Australien und Südafrika gezeigt werden....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV