Malaria-Ausbruch in den USA – nur ein günstiger Zufall?

Nach fast 30 Jahren sind in den USA erstmals wieder im Land entstandene Malaria-Fälle aufgetreten. Ein Marketingexperte hätte den Zeitpunkt für die daraus resultierende Gesundheitswarnung fast nicht besser wählen können. Dies spielt insbesondere Bill Gates und die von ihm finanzierten Projekte in die Karten und ebnet den Weg für die nächsten Schritte.

Am 24. Juni haben wir in der Sendung „Genmanipulierte Insekten“ auf die damit verbundenen Risiken hingewiesen. Ebenso auf die unverantwortlichen Freisetzungsversuche, die im angeblichen Kampf gegen Gelbfieber und Malaria unter anderem von Bill Gates finanziert werden. Nur zwei Tage später berichtet die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC [Centers for Disease Control and Prevention] von Malaria-Ausbrüchen in Florida und Texas.

Die in den USA auftretenden Malariafälle werden seit Jahren von Fernreisen mitgebracht. Der letzte in Texas selbst verursachte Malariafall ereignete sich im Jahr 1994! Ist es nicht sonderbar, dass es fast 30 Jahre keine Malariainfektion durch Mücken in Texas gibt, aber ausgerechnet jetzt eine Gesundheitswarnung herausgegeben wird – wegen vier Fällen in Florida und einem in Texas innerhalb der letzten zwei Monate? ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV