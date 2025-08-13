Frieden schaffen ohne Waffen: Hafenarbeiter stoppen Rüstungsgüter für Israel

Die griechische Hafenarbeitergewerkschaft Enedep schreibt: „Wir werden keinen Zentimeter dieser mörderischen Fracht entladen. Dies ist eine Kriegsladung, die – wenn sie umgeschlagen wird – dazu benutzt wird, Kinder, Zivilisten, Krankenhäuser und Schulen in Gaza zu bombardieren“, Enedep weiter. „Der Hafen von Piräus ist kein militärischer Außenposten für die NATO, die USA oder Kriegstreiber der EU. Die Hafenarbeiter von Piräus werden keine Komplizen sein.“

Im Hafen von Piräus kündigten Hafenarbeiter an, ein Frachtschiff mit militärischem Stahl für Israel nicht zu entladen. Der Protest ist Teil einer wachsenden internationalen Widerstandsbewegung in Europas Häfen. Die griechische Hafenarbeitergewerkschaft Enedep schreibt: „Wir werden keinen Zentimeter dieser mörderischen Fracht entladen. [...]

Dies ist eine Kriegsladung, die – wenn sie umgeschlagen wird – dazu benutzt wird, Kinder, Zivilisten, Krankenhäuser und Schulen in Gaza zu bombardieren“, Enedep weiter. „Der Hafen von Piräus ist kein militärischer Außenposten für die NATO, die USA oder Kriegstreiber der EU. [...] Die Hafenarbeiter von Piräus werden keine Komplizen sein.“

Der Protest reiht sich in eine wachsende Zahl ähnlicher Aktionen in europäischen Häfen ein. Anfang Juni 2025 hatten französische Hafenarbeiter in Marseille Waffenlieferungen an Israel blockiert. In Genua verhinderten italienische Dockarbeiter die Entladung eines Frachters mit ähnlicher Bestimmung. Offensichtlich durchschauen immer mehr Menschen die perfide Kriegshetze der von BlackRock gekauften Politik und deren Systemmedien. Zeigt dieses Beispiel nicht in eindrucksvoller Weise, wie jeder Bürger etwas dazu beitragen kann, dass diese wahnsinnige Kriegstreiberei, die letztlich die gesamte Menschheit ins Chaos stürzen kann, gestoppt wird?!

Quellen/Links:

Hafenarbeiter stoppen Rüstungsgütern für Israel: https://transition-news.org/griechische-hafenarbeiter-verweigern-entladung-von-morderischer-fracht-fur

Quelle: Kla.TV