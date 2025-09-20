Im Gespräch: Ulrich Kutschera | War Charles Darwin ein Rassist und Eugeniker?

Prof. Dr. Ulrich Kutschera ist Physiologe und Evolutionsbiologe. Er hat verschiedene Arten u.a. bei Anneliden selbst neu entdeckt und beschrieben. Er ist ein streitbarer Geist und äußert sich zum durchgehenden Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit in höheren Lebewesen abseits des derzeitigen Narrativs von variablen Geschlechtern. In der ersten Folge von zwei Interviews beleuchten wir die Evolution und einige Kontroversen rund um Charles Darwin. Hat Darwin nun rassistisch und eugenisch argumentiert oder nicht?

Das Interview führte Markus Fiedler. Hier der Link zum zweiten Teil des Interviews: https://apolut.net/im-gespraech-ulrich-kutschera-2/ Hier der Link zum im Interview angesprochenen Buch "Evolutionsbiologie: Vom Ursprung der Sexualität zum modernen Menschen" https://www.ulmer.de/usd-8212787/evolutionsbiologie-.html Quelle: apolut