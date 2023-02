Schweizer Bundesrat macht Falschaussagen – (fast) niemand schaut hin

Inmitten der Pandemiekrise, am 27. Oktober 2021, sagte der Schweizer Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset in der SRF-Sendung „Arena“: „Mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist.“ Diese Aussage erwies sich als falsch. Kaum ein Presseorgan griff es auf. Kein Politiker erhob eine Strafanzeige. Gab es da wirklich niemand, der hinsah? Nicht ganz! Am 2. Dezember 2022 hat der ehemalige Schweizer Bankier Pascal Najadi Strafanzeige gegen Bundesrat Alain Berset erstattet.

Inmitten der Pandemiekrise, am 27. Oktober 2021, sagte Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset in der SRF-Sendung „Arena“: [Erklärung: politische Diskussionsrunde des Schweizer Fernsehen SRF, Berset stellte sich den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer zu Corona] „Mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist.“ Diese Aussage erwies sich als falsch. Am selben Tag meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG), es seien zehn Geimpfte wegen Covid-19 hospitalisiert worden. Bersets eigene Beamtin, Virginie Masserey, die damalige Leiterin der Sektion Infektionskontrolle im BAG, hatte schon am 3. August 2021 eingeräumt: „Covid-19-Geimpfte können das Coronavirus genauso häufig weiterverbreiten wie Ungeimpfte.“ Diese Tatsache zeigt sich in den Statistiken des BAG und war auch international bekannt, etwa durch Aussagen der US-Gesundheitsbehörde CDC. [Erklärung: CDC zu Deutsch: Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention]

...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV