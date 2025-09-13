Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet 21. AZK – Patrick Wood: Der Wettlauf zur künstlichen Superintelligenz

21. AZK – Patrick Wood: Der Wettlauf zur künstlichen Superintelligenz

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 11:33 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38417) / Eigenes Werk
Der Technokratie-Experte und Buchautor Patrick Wood spricht bei der 21. AZK im Interview zum Thema: „Der Wettlauf zur künstlichen Superintelligenz“. In diesem brisanten Interview erklärt er, wie das Bankensystem, die NGO‘s und die Trilaterale Kommission ihre Standards weltweit durchsetzen, verankern und schließlich alles von der KI überwachen lassen wollen, um ein neues System zu schaffen. „Das neue System basiert auf dieser technokratischen Idee, alles von oben nach unten zu kontrollieren, bis hin zu jedem erdenklichen Aspekt des Lebens.“ Schließlich würde sich die KI selbst als Gott bezeichnen. Was können wir jetzt schon dagegen tun?

Patrick Wood nennt einige praktikable Möglichkeiten, um jetzt schon tätig zu werden. [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

