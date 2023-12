Antifa-Terrorist gefasst! Wo sind die Komplizen?

Mit ihren menschenverachtenden Angriffen machte die Hammerbande in ganz Europa Schlagzeilen. Nun konnte einer der wahrscheinlich gefährlichsten Linksextremisten Deutschlands diese Woche gefasst werden. Welche widerlichen Taten ihm vorgeworfen werden, wo sich seine Komplizen aufhalten könnten und welche Verbindungen bis in die höchsten Kreise der etablierten Politik bestehen, erfahren Sie jetzt von Sven Eggers und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV