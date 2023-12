Pearl Harbor ‒ provoziert? Die Rede von Jeannette Rankin vor dem US-Kongress 1942

Noch heute wird den Japanern der Angriff auf die USA und dadurch die enorme Ausweitung des blutigen 2. Weltkrieges in die Schuhe geschoben. Roosevelt konnte das amerikanische Volk glauben machen, der Krieg gegen Japan sei vollkommen unprovoziert. Welche Machenschaften aber tatsächlich im Hintergrund liefen, enthüllte die Zeitzeugin Jeanette Rankin bereits ein Jahr nach Kriegsbeginn vor dem US-Kongress. Sehen Sie sich hier die Zusammenfassung dieser brisanten historischen Fakten an.

Verehrte Zuschauer, man darf nicht müde werden, an den 7. Dezember des Jahres 1941 zu erinnern, an dem der Eintritt der USA in den zweiten Weltkrieg durch den Angriff Japans in „Pearl Harbor“ gerechtfertigt wurde. Weshalb nicht? Das Anzetteln dieses Krieges zeigt ein immer wiederkehrendes Terrormuster der US- und der britischen Regierung auf, das auf Lügen aufbaut. Wie Japan ganz nach Plan mit den USA in einen blutigen Krieg verwickelt wurde, wird ausführlich in der nachfolgenden Rede der Zeitzeugin Jeanette Rankin dargelegt, die unser nordamerikanischer Korrespondent vor der Rankin Hall einleitet...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV