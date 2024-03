Agenda 2030 – 17 Ziele der nachhaltigen Zerstörung

Die Menschheit wird von existenziellen Krisen gerüttelt und geschüttelt. Kein Lebensbereich bleibt verschont. Was oder besser gefragt, wer steckt dahinter? Hier sind ein investigativer Blick und konsequentes Mitdenken gefragt, will man nicht in dem sich immer mehr zuspitzenden Wellengang untergehen.

Die nun folgende 30-minütige Dokumentation des Schweizer Vereins WIR bringt Licht in dieses dramatisch ausufernde Chaos: Übelste Verbrecher haben sich in die Führungspositionen sämtlicher Bereiche unseres Gemeinwesens eingeschlichen und verfolgen orchestriert ihre Menschen verachtende, Völker knechtende Eine-Welt-Agenda 2030...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV