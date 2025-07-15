Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Spotlight: Inge Müller-Dassau über die Maskenpflicht in der Schule

Spotlight: Inge Müller-Dassau über die Maskenpflicht in der Schule

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 17:00 durch Sanjo Babić
Inge Müller-Dassau (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Inge Müller-Dassau (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Die Lehrerin Inge Müller-Dassau unterrichtete die Fächer Chemie und Biologie bis 2021 an einem Gymnasium in Schleswig-Holstein. Sie erzählt, wie an ihrer Schule die Corona-Zeit zu Umbrüchen im Sozialverhalten zwischen Lehrern untereinander und Schülern untereinander geführt hat und wie viele der Beteiligten traumatisiert wurden. Das Interview führte Markus Fiedler.

Wichtige Links zu dem Gespräch:

Beurteilung des „Corman-Drosten Papiers“ (PCR-Test)

https://respekt.plus/2020/12/03/beurteilung-des-corman-drosten-papiers/

Fahrlässige Gefährdung unserer Kinder durch Corona-Selbsttests | Von Markus Fiedler: https://apolut.net/fahrlaessige-gefaehrdung-unserer-kinder-durch-corona-selbsttests-von-markus-fiedler/

Buchempfehlung: Birgit Kelle, Eva Demmerle, Die Corona-Generation Erscheinungsdatum 15.07.2025, Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag, ISBN 978-3-690-66072-3

Ausschnitt aus dem Interview mit Inge Müller-Dassau | Umbrüche im Sozialverhalten nach der Corona-Zeit ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-inge-mueller-dassau/

Quelle: apolut

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte nchr in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige