Freddys Ausblick 2024: Unser Schicksalsjahr?

Mensch Leute… was war DAS denn für ein Jahr? Kaum ein Fettnäpfchen wurde ausgelassen und dennoch haben wir es irgendwie überstanden. So oder so ähnlich denken zumindest die Versager-Ampel Bonzen in Berlin. Doch nach Silvester könnten nicht nur Raketen fliegen, meint unser Satiriker Freddy.

