Die Woche COMPACT: Impfopfer: Das Leiden nach der Spritze

Christian Drosten gönnt uns also einen „ganz guten Sommer“ – wie äußerst generös. Zehntausende Menschen dürften derartige Äußerungen wohl höchstens als Zynismus empfinden. Denn immer mehr Geimpfte leiden an den Folgen der Spritze. Wie viele es mittlerweile sind, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT.

Dies sind die Themen: Defender 21 – Die NATO marschiert nach Osten



Impfopfer – Das Leiden nach der Spritze



Freie Linke – Wer sind sie wirklich? Es sollte das größte Nato-Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges werden. Doch Corona beendete im vergangenen Jahr die Übung Defender Europe vorzeitig. Nun werden die Übungen wohl zumindest teilweise nachgeholt. Unter anderem Namen und mit deutlich geringerer Aufmerksamkeit. Doch die Ziele wirken nicht weniger aggressiv. Fast 30 Millionen Menschen in Deutschland sind mindestens einmal gegen Corona geimpft. Diese Zahl vermeldet, wohl nicht ohne Stolz, das Robert Koch Institut. Jeder Cent an Forschungsförderung habe sich ausgezahlt, hieß es am Mittwoch auf einer Pressekonferenz von Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler. Seltener gesprochen wird dagegen offiziell von den Nebenwirkungen der Spritzen. Die entsprechenden offiziellen Zahlen findet man in schriftlichen Berichten beim Paul Ehrlich Institut. Martin Müller-Mertens ist jetzt vor dem RKI in Berlin. Martin, wie viel ist über die negativen Impffolgen bislang bekannt? Die Zahl der illegalen Einwanderer über das Mittelmeer könnte ist im laufenden Jahr deutlich angestiegen. Dies geht aus Äußerungen von Carlotta Sami, der italienischen Sprecherin des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, hervor. Dabei verwies sie auch auf die zunehmende Ankunft von Migranten an Bord von NGO-Schiffen. Von der Regenbogen- bis zur Reichsfahne: so werden die Corona-Proteste oft beschrieben. Doch eindeutig linke Symbole gab es selten – bis seit einigen Monaten immer öfter Fahnen der Freien Linken auftauchten. Doch wer verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung. Ist es eine Tarnorganisation eigentlich rechter Querdenker, wie die Antifa behauptet? Sind es Sektierer oder gar Provokateure? Oder spaltet die Haltung zum Corona-Notstand mittlerweile auch die Linke? Um ehrlich zu sein: Auch Compact TV hat das Phänomen Freie Linke noch nicht ganz verstanden. Aber wir haben uns ihm genähert.

Quelle: COMPACT TV