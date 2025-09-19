Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
«Terroristen»: Trump will Antifa verbieten!

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

"Die Antifa ist eine kranke und gefährliche Terrororganisation." Das sagt US-Präsident Donald Trump und will sie nun mit aller Entschlossenheit bekämpfen. Wie er das machen will, welche Gefahren das mit sich bringen kann und ob das auch in Deutschland funktionieren könnte, klären Armin-Paul Hampel und Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV

