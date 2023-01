Warum sich Trauma in die Zellen brennt und wie du Heilung für alle Generationen schaffst

Trauma schafft Trennung: zu uns selbst, zu unseren Gefühlen, zu unseren Mitmenschen, zur Erde, zu unserer Urkraft und Bestimmung. Wir leben in einer Welt, die geprägt ist von Trauma. Und das Trauma ist so stark, dass wir es oft nicht mal erkennen! Gerade heute schrieb mir eine unserer lieben Medizinfrauen, dass sie ihre Nachbarin im Altersheim besuchte. Sie nahm ein Bedrücktsein wahr, eine Traurigkeit über das „Abgeschobenwerden“ und schrieb mir, dass sie in der Vergangenheit diese unangenehmen Eindrücke einfach zur Kenntnis genommen und weggeschoben hätte. Es wäre eben so in unserer Gesellschaft….

Doch nach so viel Bewusstseinsarbeit und Lösen ihres eigenen Schmerzes kann sie das heute nicht mehr! Sie spürt klar, dass sie hier ist, um Wandel zu bewirken und beginnt damit! Sie wird nun mit einem Mädchen ein Flötenkonzert im Altersheim veranstalten, um die Lebensfreude und Gemeinschaft wieder zu erinnern! Ja, Wandel geschieht durch Erkenntnis, dass das, was wir leben, nicht unserer Natur entspricht und so oft gegen das Leben geht! Nur wenn wir erkennen, können wir verändern! Sonst wiederholen wir das Trauma von Generation zu Generation! In keiner Zeit haben wir so lebensfeindlich gegen unsere Natur gelebt. In unserem Medizinfrauenkreis erinnern wir die weibliche Kraft – die Urkraft allen Lebens. Vor einigen Tagen sprachen wir in unserem Kreis über ein Buch „Jedes Kind kann schlafen lernen“ von einem Arzt und einer Verhaltenspsychologin geschrieben! In diesem Buch geht es darum, dass Baby schreien zu lassen, bis es sich daran gewöhnt, alleine zu schlafen! OMG!!!!....[weiterlesen]

Quelle: Kusimitra TV