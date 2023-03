Am Set: Demonstration “Aufstand für den Frieden” am 25.2.2023 in Berlin

Trotz jeder Menge Diffamierungen vor der großen Friedens-Demo in Berlin, trotz allerlei Polizeischikanen an den Zugängen zur Demo und obwohl die BVG zeitweilig S- und U-Bahnen nicht am Brandenburger Tor halten ließ: Die Menschen strömten zu einer Demonstration, die eindeutig gegen Waffenlieferungen und für Verhandlungen eintrat. Im Tiergarten und auf Nebenstraßen drängten ganze Gruppen und Familien zum Brandenburger Tor. Die Stimmung war friedlich und optimistisch, keine Spur von organisiertem Rechtsradikalismus, den eine uniforme Medienlandschaft vorher herbeigebetet hatte.

Zu der Kundgebung hatten die Linken-Politikerin Wagenknecht und die Publizistin Schwarzer aufgerufen. Apolut hat Stimmen auf der Demonstration eingefangen. Quelle: apolut