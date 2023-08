M-PATHIE – Zu Gast heute: Jörn Schwarz “Kriminalgeschichte der Bergpredigt”

Jörn Schwarz ist Physiker und Verleger des Ukkam-Verlages. Als Verleger setzt er die Arbeiten seines Vaters, Günther Schwarz, fort und ist fast von Beginn an in die Arbeiten des Vaters involviert. Günther Schwarz ist zeit seines Lebens Jesusforscher gewesen und hat alles, was von Jesus selbst gesagt wurde, rückübersetzt in die Sprache, die Jesus sprach. Das war Aramäisch. Dabei sind Günther Schwarz sehr viele Ungereimtheiten aufgefallen, die er wissenschaftlich in zahlreichen Publikationen aufgearbeitet hat. Um diese Ungereimtheiten zu korrigieren und diese einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen, hat sein Sohn, Jörn Schwarz, die Originalverse Jesus in bisher drei Hauptbücher veröffentlicht. Dabei kam ein anderer Jesus zum Vorschein.

Heute würde man sagen, Jesus glaubte an die Eigenermächtigung der Menschen, daran, dass er die Menschen riet, zu werden wie sie von Gott gedacht seien. Schenkt man den Arbeiten von Günther und Jörn Schwarz mehr Aufmerksamkeit, so kommt ein anderer Jesus hervor, als der, der im Neuen Testament vorkommt. Er wirkt in den Rückübersetzungen intensiver und seine revolutionäre Geisteskraft ist noch unübersehbarer. In diesem Gespräch stellt Jörn Schwarz diese Arbeit in Kurzform vor und bringt Beispiele aus der aramäischen Rückübersetzung. Er vergleicht sie mit den Bibelstellen und jeder kann selbst für sich herausfinden, welcher Jesus denn der richtige Jesus war. Die fertigen Bücher des Ukkam-Verlages sind wissenschaftlich ausgeführte Bücher. Man kann sie nicht einfach bloß lesen, man muss sich mit dem dort Beschriebenen beschäftigen. Jesus Bergpredigt, so sagen unsere Bücher übereinstimmend, haben das Abendland so tief und so nachhaltig geprägt, wie keine andere Schrift zuvor. Alle großen Philosophen leiteten vor allem den moralisch-ethischen Weltgeist davon ab; soweit Menschen dies überhaupt vermögen. Jesus soll Gottes Worte gesprochen haben. Daher ist es sehr wichtig, sich möglichst mit den wahren Worten Jesus zu beschäftigen – soweit dies heute überhaupt noch möglich ist. Mehr über Jörn Schwarz hier: https://www.jesus-forscher.de Quelle: apolut