Explosionen am 11. September 2001: Film mit Graeme MacQueen (11. September 2023)

Die offizielle Geschichte zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001, kurz 9/11, hat keinen Raum für Explosionen. Dieses Wort wird von den Massenmedien in ihren Berichten zu 9/11 vermieden. Zu den wenigen Forschern, die mutig zu den Explosionen geforscht haben, gehört Graeme MacQueen (1948-2023). Er hat 156 Augenzeugen identifiziert, die über Explosionen am 11. September 2001 berichten. Erstaunlicherweise wurden diese Aussagen ignoriert.

Dr. Graeme MacQueen war Direktor des Centre for Peace Studies an der McMaster University in Ontario, Kanada. Im Film kommt er zum Schluss: Wir wurden nie ehrlich über 9/11 informiert. Graeme MacQueen war sein Leben lang ein Mitglied der Friedensbewegung. Als er den Film drehte wusste er, dass er Krebs hatte. Graeme MacQueen verstarb am 25. April 2023 in Kanada.



Unter dem Titel «Peace, War and 9/11» wurde der Film 22 Jahre nach dem Terroranschlag am 11. September 2023 in den USA publiziert. Der Direktor des Films ist Ted Walter vom International Center for 9/11 Justice, das eine neue und ehrliche Untersuchung von 9/11 fordert: https://IC911.org



Um das Video mit Untertitel anschauen zu können, klicken Sie unten im Video das Untertitel-Symbol an und aktivieren sie dort den gewünschten Untertiel.





Quelle: Daniele Ganser