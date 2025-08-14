Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Im Gespräch: Markus Meier: "Lernen und Geschlecht"

Freigeschaltet am 14.08.2025 um 14:34 durch Sanjo Babić
Markus Meier (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Markus Meier (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Bildung in Deutschland, wohin geht die Reise? Gendern gehört inzwischen fast zwangsweise zur Schule, wie auch zu allen öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioprogrammen. Ist das sinnvoll? Wie hat sich der Wissenserwerb der Schüler verändert? All diese Fragen diskutiert der Lehrer Markus Meier mit Markus Fiedler bei apolut im Interview. Grundlage für dieses Interview ist das Buch von Markus Meier: "Lernen und Geschlecht heute: Zur Logik der Geschlechterdichotomie in eduktativen Kontexten"

Hier der Link zum Buch: https://www.abebooks.com/9783826051012/Lernen-Geschlecht-heute-Logik-Geschlechterdichotomie-3826051017/plp

Quelle: apolut

