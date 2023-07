M-PATHIE – Zu Gast heute: Heiko Schrang “Folge deiner inneren Stimme”

Heiko Schrang ist Bestsellerautor und zum zweiten Mal als Gast bei M-Pathie. Er hat ein neues spirituelles Buch geschrieben, „NEO, dein Schlüssel zur Freiheit“. Das Kuriose dabei ist, dass jemand dieses Buch gefälscht hat und es teurer auf den Markt anbietet. Die Steigerung des Kuriosen dabei ist, dass der Richter, der in dem Fälschungsprozess zu entscheiden hatte, die Klage abgelehnt hat. In diesem Gespräch beschreibt Heiko Schrang seine Sicht auf die spirituelle Welt, die er schon lange hat und jetzt intensiver öffentlich zeigt. Lösungen für den einzelnen sieht Schrang nicht in der äußeren Welt oder in der manipulierten Kampfstruktur künstlich erschaffener Restriktionen, wie z. B. in der Politik. Schrang spricht hier über das, was er selbst immer tiefer lebt. Er folgt seiner inneren Stimme.

Seitdem er dies zum Thema seiner Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, spürt er eine teilweise Ablehnung derer, die ihm in seiner politischen Aufklärungsarbeit gefolgt sind. Sich für eine spirituelle Sichtweise einzusetzen, zieht selbst in der Friedens- und Freiheitsbewegung Konsequenzen nach sich. Die dauerhafte Kampfkultur, die auch viele sogenannte Aufklärer, Querdenker und Friedensaktivisten durchleben mussten, scheint ihre Narrative festgezurrt zu haben. Das Feindbild, das Ausdruck innerer Unzufriedenheit ist, stört im Grunde die Arbeit an sich selbst. Eine dauerhafte Feindbildgenese kann ein inneres Ablenkungsmanöver darstellen, um nicht zu sich selbst zu gelangen. Doch darum geht es Heiko Schrang: Er will er selbst sein, und zwar ganz besonders auch im Spirituellen. Mehr über Heiko Schrang, hier: https://www.heikoschrang.de Quelle: apolut