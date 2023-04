Kayvan Soufi-Siavash: Wer den Frieden will muss den Frieden vorbereiten und nicht den Krieg!

Kayvan Soufi-Siavash, alias Ken Jebsen, ist zurück! Er selbst sagt, er war nie weg, wollte oder musste lediglich in eine gewisse Zurückgezogenheit gehen. Einkehren. Lebensalltag, Taktung und auch Sprachtempo haben sich harmonisiert. Keine Bange, das Tempo ist noch sportlich genug ;-) Kayvan fand Zeit zum philosophieren, zum lesen und zum reisen. Und es ist ein neues journalistisches Format entstanden. Im Mai geht das Projekt "Sophisticated" an den Start. Das bedeutet für die einen "es ist zu kompliziert geworden" im Sinne, niemand spricht mehr miteinander.

Wir hören im Gespräch Eleganz, Anspruch, Raffinesse und kultiviertes Miteinander heraus, was Soufi-Siavash vorbereitet. Kayvan möchte, wie er Sergey Filbert im Interview erzählt, unter anderem Menschen zeigen, die nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen, das Leben auf ihre Art entschlüsseln und "richtig was reissen", wie Kayvan sagt.



Da sind wir doch alle sehr gespannt. Wer es genau wissen möchte, besucht doch einen seiner kommenden Vorträge, u.a. in Deutschland am 8.Mai 2023. Es ist der Auftakt zu seinem neuen Soloprojekt. Sein Thema: ANGST ESSEN FREIHEIT AUF! Wer den Menschen um seinen Drang zur Freiheit bringen möchte, muss die Technik beherrschen Massen über den Hebel Angst in Schach zu halten. Der vom Mensch gemachte politische Klimawandel hat das Ziel echte Demokratie und damit tatsächliche Freiheit für alle Zukunft unmöglich zu machen. Was tun, um dieser Tyrannei entgegen zu treten? Wer die Techniken der permanenten Propaganda durchschaut, kann sich erfolgreich gegen die eigene Manipulation wehren - angstfrei!



Kayvan freut sich sehr auf persönliche Begegnungen und auf Fragen. Nach dem Vortrag steht er auch am Büchertisch zur Verfügung.



