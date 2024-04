Endzeit: Israel gegen Iran – am atomaren Abgrund

Mit der jüngsten Eskalation zwischen Israel und Iran steht die Welt an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg – der jüdische Staat hat 200 Atombomben in seinen Arsenalen. Welche Rolle spielen Armageddon-Fantasien in der Netanjahu-Regierung? Oder sind die Triebkräfte der apokalyptischen Entwicklung eher in Washington zu suchen? Peter Priskil, Autor des zweibändigen Werks „Der Kalte Krieg“ diskutiert, durchaus kontrovers, mit COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer.

Die Debatte sehen Sie in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV