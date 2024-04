Im Gespräch: Dirk C. Fleck: “Heroes“ und “Gefleckte Diamanten“

Der Schriftsteller und frühere Journalist Dirk C. Fleck ist unser desillusionierter guter Wille. Ein guter Geist mit einem großen Herzen, der mit einer unvergleichlichen Hartnäckigkeit an unser Gewissen appelliert und gleichzeitig ein Gestalter unsere Ideen von Schönheit und Wahrheit ist. Wie kaum ein anderer hat er sich sowohl in journalistischer als auch in künstlerischer Form mit der fortschreitenden Umweltzerstörung befasst und erinnert uns bis heute eindringlich an unsere Lebensgrundlage: die Natur.

Im Gespräch mit Dirk Pohlmann verrät Dirk C. Fleck, warum er sich aus dem Journalismus-Beruf herausgelöst hat, obwohl er am Anfang seiner Laufbahn noch singend in die Redaktion gegangen war. Doch hat „das Abbild der Wirklichkeit über die Medien nichts mit der Wirklichkeit zu tun“, wie er mit Nachdruck betont. Überaus spannend dabei ist, dass für dieses Verständnis die Beziehung zu der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin für ihn von entscheidender Bedeutung war. Zudem spricht Dirk C. Fleck über sein 2023 herausgekommenes Buch HEROES, eine Sammlung verschiedener „Kämpfer gegen die Wirklichkeit“ aus der Historie; mutige Menschen, die einfach nicht anders konnten, als das zu tun, was sie taten. Erfahren Sie außerdem von ihm, warum man sich auf das Alter freuen sollte, warum ihn weiße Sneaker zur Weißglut treiben und was es mit seinem neuen Buch „Gefleckte Diamanten“ auf sich hat, das im Laufe des Jahres erscheinen wird. Inhaltsübersicht: 0:00:42 Ausstieg aus dem Journalismus 0:09:24 Die Beziehung zur RAF-Terroristin Gudrun Ensslin 0:13:15 Gelassenheit im Alter 0:28:30 HEROES: Kämpfer gegen die Wirklichkeit 0:41:48 Gefleckte Diamanten 0:47:13 Weiße Sneaker 1:01:59 Welche Künstler Dirk C. Fleck beeindrucken 1:12:21 Was nach einem gelebten Leben in Erinnerung bleibt Quelle: apolut