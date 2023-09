16. AZK: Bühnen-Interview mit Gerhard Wisnewski zum Thema "Globaler Pakt für Migration"

„Der globale Pakt für Migration“ – Ein brandaktuelles und brisantes Thema. Laut der Verfasser fast schon ein Heilsplan für alle Probleme unserer Zeit. Doch was steckt wirklich dahinter und warum unterschreiben Staaten wie die die USA, Australien und Österreich den Vertrag nicht? Interessante sowie wenig bekannte Hintergrundinformationen und erschreckende Fakten zu diesem Thema bringt Gerhard Wisnewski in diesem Interview auf den Punkt.

Ivo Sasek: Ihr seht hier: Hinter mir ist wieder ein Pult aufgebaut. Wir werden jetzt wieder ein Gespräch hören. Und das geht um das, was am 10. Dezember 2018 in Marokko/Marrakesch stattfinden soll. Dort ist an sich beschlossen, dass über 190 Staaten den so genannten „Pakt für Migration“ unterzeichnen sollen. Die Drahtzieher, die uns diesen Pakt fast schon als „Heilsmittel“ verkaufen wollen, werden von Skeptikern eher als große globale Gefahr gesehen. Was steckt mit diesem globalen Pakt zusammen? Zur Aktualisierung dieses brandheissen – auf der einen Seite – auf der anderen Seite brandaktuellen Themas dürfen wir einmal mehr Gerhard Wisnewski in unserer Mitte begrüssen. Herzlich willkommen!...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV