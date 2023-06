«Die Grünen sind heute eigentlich die neuen Braunen.» - Zitat Ernst Wolff

Die vielen jungen Leute, zum Beispiel von „Fridays for Future“, die sich Sorgen machen um die Zukunft der Weltmeere und gerne etwas dafür tun möchten, werden von den Grünen missbraucht, so Ernst Wolff. Ausgerechnet von den Grünen, die jetzt flüssiges Gas nach Deutschland holen wollen mit Schiffen, die mit Schweröl fahren und die Welt viel schlimmer verpesten als alle Autos das jemals könnten.

Eine spannende und umfassende Analyse zu den politischen Geschehnissen vom Finanzexperten Ernst Wolff, zeigt klar und deutlich, dass in der Politik so einiges auf dem Kopf steht. Zum Beispiel der Werbeslogan der Familienministerin Lisa Paus, während der Bundestags-Wahl: „Keine Rüstungsgüter in Kriegsgebiete!“ Heute fordert ein und dieselbe Frau Paus genau das Gegenteil. Ein anderes Beispiel ist das neue „Demokratiefördergesetz“, das am 14.12.2022 verabschiedet wurde. Eigentlich müsste es richtigerweise „Demokratie-Vernichtungsgesetz“ heißen, denn auch dieses Gesetz verfolgt genau das Gegenteil von „Demokratie“...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV