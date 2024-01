Dresdens geschändetes Gedenken

Still und heimlich wurde die Inschrift am Dresdner Altmarkt entfernt, die an die hunderttausenden Toten der Bombardierung der Stadt am 13./14. Februar 1945 erinnerte. Verantwortlich für diese Schande ist offenbar Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). COMPACT-TV war vor Ort und hat Stimmen von Dresdner Bürgern eingefangen, die sich betroffen über diesen ungeheuerlichen Vorgang zeigen.

Quelle: COMPACT-TV