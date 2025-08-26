Totes Mädchen (17): Messer-Terror schlimm wie nie!

Es ist unerträglich! Vor genau 10 Jahren prägte die damalige Kanzlerin Merkel den Satz: "Wir schaffen das". Doch dieser Tage wurden wieder Menschen auf offener Straße umgebracht oder attackiert. Die innere Sicherheit in Deutschland ist dermaßen prekär, dass sich nun selbst die USA in die Debatte einschalten. Über die Opfer, die Täter und die widerlichen Reaktionen aus dem Mainstream berichten heute Dominik Reichert und Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

