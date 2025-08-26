Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Totes Mädchen (17): Messer-Terror schlimm wie nie!

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Es ist unerträglich! Vor genau 10 Jahren prägte die damalige Kanzlerin Merkel den Satz: "Wir schaffen das". Doch dieser Tage wurden wieder Menschen auf offener Straße umgebracht oder attackiert. Die innere Sicherheit in Deutschland ist dermaßen prekär, dass sich nun selbst die USA in die Debatte einschalten. Über die Opfer, die Täter und die widerlichen Reaktionen aus dem Mainstream berichten heute Dominik Reichert und Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

Quelle: COMPACT-TV

