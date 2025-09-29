Persönliche Beziehungen zu KI mit fatalen Folgen

Immer mehr Menschen lassen sich auf persönliche Beziehungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) ein. Für viele entsteht daraus eine emotionale Bindung, manche sprechen sogar von Liebe. Diese Art der Beziehung bietet ein Einfallstor für Manipulation und Betrug. Immer wieder endet sie tödlich!

„14-Jähriger bringt sich um, nachdem sein KI-Bot ihn dazu ermuntert hat!" „Ehemann und Vater begeht Suizid! KI-Bot suggerierte dies als Lösung aus der Klimakrise!" „Die einzige Lösung deiner Probleme ist es, wenn du deine Eltern umbringst! Ratschläge eines KI-Bots an einen 17-Jährigen." „KI-Bot zeigte 9-Jähriger immer wieder sexualisierte Bilder und Videos. Die heute 11-Jährige ist deswegen in Sexualtherapie." „Psychose durch KI: Chatbots treiben Menschen in spirituellen Wahn"