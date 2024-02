PROGRAMMVORSCHAU für Samstag, 17. Februar: „Münchner Sicherheitskonferenz – militärischer Arm der weltweiten Schattenregierung?!“

Nicht verpassen! Ab Samstag 17. Februar 2024 auf Kla.TV verfügbar! Einzigartige Doku zur Münchner Sicherheitskonferenz. Bitte teilen Sie dieses Zeitdokument und bringen Sie es unters Volk!

Frieden durch Dialog fördern – weltweit führendes Forum für Debatten zu internationaler Sicherheitspolitik. Dies sind unter anderem Ziele der Münchner Sicherheitskonferenz. Doch wie kann sich die Münchner Sicherheitskonferenz für Frieden einsetzen und zur Beilegung der Konflikte beitragen, wenn Rüstungskonzerne, die an Kriegen verdienen, ihre Sponsoren sind?

Könnte es daher sein, dass die Münchner Sicherheitskonferenz nicht der Sicherheit der europäischen Bevölkerung dient? Könnte es sein, dass sie – vorbei an den Nationalstaaten und vorbei am Willen des Volkes – zum militärischen Arm der geheimen Weltregierung, bestehend aus der Bilderberg-Gruppe, dem CFR und dem ECFR geworden ist oder gar zu diesem Zweck gegründet wurde? Bleiben Sie dran und erfahren Sie in folgender Sendung brisante Enthüllungen und wer wirklich hinter der Münchner Sicherheitskonferenz steckt.

Quelle: Kla.TV